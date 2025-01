Il Libero consorzio di Ragusa propone un’azione di marketing territoriale per il rilancio dell’aeroporto di Comiso

Attualità

In campo i tre milioni di euro disponibili con i fondi ex Insicem. Oggi la riunione del collegio di controllo sull'utilizzo delle risorse in questione

I sindaci del territorio ibleo protagonisti per lo sviluppo dell’aeroporto di Comiso. Sono 3 i milioni di euro che verranno destinati, tramite il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al marketing territoriale coinvolgendo compagnie aeree che assicureranno tratte con lo scalo in provincia di Ragusa.

Questo quanto emerso dalla riunione (nella foto) del Collegio di controllo sull’utilizzo dei fondi ex Insicem, convocato in viale del Fante dalla commissaria straordinaria Patrizia Valenti per condividere una strategia di sviluppo dell’aeroporto Pio La Torre tramite i riparti delle economie e l’attuazione del nuovo quadro di spesa. Presenti anche i rappresentanti della Camera di Commercio del Sud-est e dell’Irsap.

Come è noto, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è ente attuatore delle azioni finanziate con il ricavato della dismissione dell’Insicem. La somma, pari a circa 59 milioni di euro, nel corso degli anni si è andata affievolendo fino ad arrivare a circa 3,5 milioni. Stamattina i sindaci all’unisono si sono detti favorevoli alla proposta del Libero Consorzio, preparata dal direttore generale Nitto Rosso, per acquistare con negozio di diritto privato e previo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica pubblicità sui voli nazionali ed internazionali che approdano o partono dall’aeroporto di Comiso.

Nel corso del confronto, il sindaco Ciccio Aiello ha precisato che per la prima volta, da quando esiste l’aeroporto di Comiso, il territorio trova un luogo dove poter esprimere un pensiero ed assumere una decisione importante per il suo sviluppo. Il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari ha messo in luce come questo strumento deve essere dosato per alimentare le affluenze da aree dove storicamente abbiamo registrato più interesse mentre il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha messo in evidenza che il bando a cura dell’ente provinciale dovrà essere fatto tenendo conto anche della medesima iniziativa posta in essere dalla camera di Commercio di Commercio del Sud-est per evitare inutili doppioni. Infine, il sindaco di Modica Maria Monisteri ha insistito sulla importanza strategica dell’azione e soprattutto sulla tempestività di attuazione per dare maggiore slancio alla stagione turistica 2025.