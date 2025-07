Economia

La Cna territoriale di Ragusa lancia un nuovo allarme: "Dal definanziamento di 350 milioni ad oggi non abbiamo più notizie ufficiali"

“Il lotto autostradale Modica-Scicli non può essere abbandonato. Dal definanziamento di 350 milioni ad oggi non abbiamo più notizie ufficiali”. Lo sottolinea con forza la Cna territoriale di Ragusa mettendo in evidenza come “più volte, negli ultimi mesi, abbiamo richiamato l’attenzione sul completamento della Siracusa Gela, proponendo due soluzioni utili: da un lato completare il lotto 9 da Modica a Scicli per il quale insiste già un progetto esecutivo e le relative autorizzazioni ivi comprese quelle relative agli espropri che rischiano di scadere vanificando ingenti risorse economiche e tempo; dall’altro versante abbiamo posto l’attenzione sulla opportunità di iniziare i lavori da Gela verso l’area ipparina a sostegno di una parte del territorio che garantirebbe un bacino d’utenza non indifferente verso lo scalo aeroportuale di Comiso”.