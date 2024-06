Il mercato ortofrutticolo di Vittoria e le dimissioni di Zarba, parla Italia Viva: “Speriamo in un successore all’altezza”

Attualità

Le riflessioni di Dezio, Di Bona e Liuzzo: "Chi sta andando via ha svolto un buon lavoro"

“La recente notizia delle dimissioni rassegnate dal presidente dell’associazione concessionari del mercato ortofrutticolo di Vittoria, Giuseppe Zarba, non può lasciare indifferente la politica della nostra provincia, visto che il mercato ortofrutticolo è, a pieno titolo, il motore trainante dell’economia del Sud est siciliano”. E’ quanto affermano, in una nota, Roberto Di Bona, Marco Dezio e Salvo Liuzzo, dirigenti di Italia Viva.