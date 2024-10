Il miglior Ragusano dop è di Giovanni Floridia

Società

Il concorso realizzato in occasione della Fam dal consorzio di tutela in collaborazione con il Corfilac, con il Consorzio interprovinciale degli allevatori e con il locale Ispettorato agrario

Anche in occasione della 49esima edizione della Fam, Fiera agroalimentare mediterranea, il consorzio di tutela del Ragusano Dop ha fatto la sua parte. E non solo con la consueta promozione del formaggio principe dell’area iblea, fiore all’occhiello per la zootecnia locale ed una eccellenza che concorre alla affermazione della sempre più apprezzata enogastronomia della provincia di Ragusa.

Il consorzio, infatti, oltre ad aver collaborato per la organizzazione dell’annuale manifestazione, ed aver garantito una qualificata presenza, ha collaborato col Corfilac, con il Consorzio interprovinciale degli allevatori di Ragusa e Siracusa e col locale Ispettorato agrario provinciale, per la indizione del concorso, al quale hanno partecipato diversi produttori, per la scelta e la premiazione del miglior Ragusano Dop prodotto nell’ultima campagna. Un concorso voluto, sostenuto ed organizzato per sancire l’impegno del Consorzio e, soprattutto, dei produttori, per l’ulteriore miglioramento della qualità: un obiettivo di grande importanza per l’affermazione del prodotto, per il territorio e per la sempre maggiore affidabilità del formaggio a marchio comunitario nei confronti dei consumatori.