Il Modcia calcio pronto per la maxisfida con l’Elettra Marconia Pisticci

Sport

Grande attesa per il match di domani al Barone che dovrà sancire la finalista della fase nazionale. All'andata finì 2-0 per i rossoblù

Si prevede il sold out sugli spalti del “V. Barone” che domani, domenica 1° giugno, ospiterà la gara di ritorno, ore 16.00, della semifinale nazionale Play Off di Eccellenza, girone M.

A rendere visita al Modica l’Elettra Marconia Pisticci sconfitta nella gara di andata con il classico 0-2 al “G. Michetti” con reti di Cacciola al 59’ su rigore e al 93’ con Arquin abile a sfruttare un corridoio, su scarico verticale di Incatasciato, e superare il portiere avversario in uscita.

L’atmosfera intorno alla squadra è piuttosto serena. L’undici di Ferrara dovrà sfruttare senza affanni il fattore campo e superare questa prova che la porterebbe alla fase finale nazionale con un avversario che verrà fuori dal confronto Rossanese-Real Normanna in campo domenica (all’andata finì 2-1 a favore dei campani).

La squadra modicana si è allenata di buona lena per tutta la settimana e Ferrara ha sottoposto i suoi a duri allenamenti al fine di recuperare forma e mentalità vincente e potrà contare su tutti i titolari: Arquin posto al riposo per qualche giorno a causa di un affaticamento muscolare ma sarà della gara mentre Ebanilson Viegas sta riacquistando la condizione, aveva saltato la gara di Pisticci, a causa di uno stiramento che è risultato meno grave del previsto. Ma se il nazionale di São Tomé e Príncipe morde il freno il tecnico rossoblù non ha intenzione di rischiarlo preferendo lasciarlo a riposo per averlo in piena forma per le eventuali gare future.

La tifoseria locale è già mobilitata per organizzare il sostegno, durante i novanta minuti, ai propri beniamini ma anche per rendere una festante accoglienza ai tifosi, alla squadra e alla dirigenza ospite che domenica a Pisticci hanno dato prova di un grande senso di ospitalità e rispetto nei confronti della Modica calcio attraverso la pratica di una disciplina popolare affrontata con gentilezza fuori dal campo e con impegno e vigore all’interno del rettangolo di gioco. Questo è il calcio che andrebbe praticato sempre. Il deliberato della disciplinare della Lnd registra Neto come calciatore diffidato.

Dirigerà l’incontro Marco Tavassi della sezione di Tivoli. Assistenti: Manuel De Lucia della sezione di Frosinone e Domenico Zappino della sezione di Vibo Valentia. Il quarto ufficiale è Alessandro Gervasi della sezione di Cosenza.

La società ha reso noto i prezzi di accesso allo stadio “V. Barone”. Tribuna “A”: tifoseria locale, prezzo euro 10. Ingresso gratuito per gli Under 12 (ospiti e locali).