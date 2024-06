Il Modica calcio a caccia della vittoria con due gol di scarto a Pompei

Sport

Ultima gara della stagione domani per i rossoblù

Pochi calcoli da fare per il Modica Calcio, vincere e farlo con due gol di scarto, servirà portare a casa il bottino pieno e dare il massimo in atteggiamento e concretezza, anche con un pizzico di cinismo, contro un Pompei che non rinuncerà a cercare la via del gol per chiudere i conti.

La gara di andata ha visto, ancora una volta, la sfortuna accompagnare in parte i rossoblu, ricordiamo bene il palo di Palermo che non prende la traiettoria interna ma spinge il pallone fuori dalla rete, quindi l’occasionissima di Agodirin con miracolo del portiere avversario. Questi episodi sono le scintille che tengono vivo il fuoco che arde nei cuori dei giocatori, dello staff e di tutta la società con a capo Mattia Pitino e Danilo Radenza.

Vincere sarà l’unico risultato possibile contro una formazione che si è dimostrata meritevole di questa finale insieme alla compagine allenata da Settineri. Una formazione cinica ed esperta, che gestisce bene le situazioni in campo e che sicuramente sfrutterà queste qualità con il risultato a proprio favore. Ci sono dunque 90’ da giocare, in cui dare il massimo per la propria maglia e siamo certi che la formazione della Contea darà il massimo per tornare a Modica da vincitrice.

“Siamo arrivati alla fine di un percorso entusiasmante – dichiara Settineri – Siamo alla partita conclusiva dove, come nelle belle storie, cercheremo di scrivere il nostro finale. Abbiamo la consapevolezza e la voglia di provarci, questa determinazione non è sicuramente una variante che ci assicura di riuscirci ma faremo il massimo insieme alla squadra per rappresentare al meglio questa città e l’intera comunità che non si è mai tirata indietro. Il Modica farà la sua gara, cercando di ribaltare il risultato. Mi aspetto il solito Pompei, una squadra di grande esperienza che ha saputo soffrire e gestire, fino a finalizzare le sue occasioni. Riparto dai miei ragazzi, con un gruppo unito che non si lascerà scalfire dal fattore campo grazie ai tifosi che so verranno qui”.

Ecco l’elenco dei convocati per la sfida al Pompei di domenica 23 giugno alle 16:00

Portieri: Marino, Trovato N.

Difensori: Ababei, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cavallo, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Strano.