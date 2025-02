Il Modica calcio anticipa sul campo del Real Siracusa

Calcio

Domani alle 15 una sfida che può assumere un valore significativo per il prosieguo del campionato di Eccellenza

A otto giornate dalla fine del torneo di Eccellenza, girone B, le posizioni in classifica cominciano a definirsi. La nuova situazione che si è creata al vertice, con il duo Milazzo e Modica divisi da un solo punto, il passo imperioso di Città di Avola e Nebros (domenica ospiterà la capolista), il Vittoria che si aggrappa alla terza guida tecnica della stagione per consolidare i play off, comincia a delineare nuovi asset che potranno essere decisivi per i verdetti finali.

Il Modica gioca domani, sabato 22 febbraio, al “De Simone” di Siracusa (inizio ore 15.00) contro il Real Siracusa, penultimo in classifica ma che ha dato segni di risveglio in queste ultime settimane dopo i nuoviinnesti nonostante una difesa colabrodo (44 reti subite). All’andata finì con un 6-2 che non ammise discussioni, ma allora era un’altra cosa.

L’undici di Ferrara è molto concentrato in questa fase delicata del torneo, nonostante il pareggio interno con una Nebros, vera rivelazione del campionato, che ha meritato il punto, e dovrà fare a meno ancora di Mollica, infortunio più lungo del previsto, di Schembari che allo stop per problemi fisici se n’è fatto imporre un altro dal giudice sportivo che lo ha squalificato per due turni.

Il giovane centrocampista era stato espulso contro la Nebros per aver buttato la palla in campo nel corso di un’azione offensiva degli ospiti con l’intento di interrompere l’azione di gioco.

Il resto della rosa è a disposizione del mister barcellonese il quale dovrà puntare alla vittoria senza mezzi termini sperando in un altro passo falso della capolista che sembra evidenziare segni di stanchezza fisica e mentale. Questi sono gli effetti di una corsa da battistrada sin dalla prima giornata di campionato e con un manipolo dalla panchina corta.