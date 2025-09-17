Il Modica calcio archivia il pari con l’Atletico Catania e punta al risultato pieno in casa con il Giarre

Sport

Raciti: "Un po' di amaro in bocca, ma ci può stare. Guardiamo avanti"

Un po’ di amaro in bocca: succede quando non si vince una gara tenendo di poco conto della forza degli avversari, ma il pareggio tra Atletico Catania 1994 e il Modica è stato valutato come equo atteso che le occasioni da gol per passare in vantaggio non sono state sfruttate da entrambe le parti. Clamoroso il rigore sbagliato da Randis che si è fatto ipnotizzare dal portiere modicano Romano che gli ha respinto un tiro lento e dall’angolatura prevedibile.

“È stata una gara tosta, afferma Filippo Raciti, ed essendo la prima di campionato è normale che qualcosa si deve migliorare tatticamente ma era importante oggi confermare che siamo vivi e tosti e questo è già tanto. Abbiamo assistito ad una gara ben giocata, ben combattuta. Il risultato è giusto anche se nel primo tempo potevamo fare male in qualche occasione. Queste gare ti lasciano l’amaro in bocca perché siamo passati in vantaggio, avevi fatto un gran primo tempo. Non siamo rimasti sulla scia e poi teniamo conto che c’era in campo un avversario messo bene e quindi a quel punto è stato importante non uscire sconfitti. Certo tutto quello che non è andato bene sarà oggetto di lavoro per migliorarci”.

Conquistare un punto sul campo del “Francesco Russo” di Viagrande non sarà comodo per nessuno. Galfano è un tecnico di provata esperienza e ha il merito di far sfruttare al massimo le potenzialità dei singoli e del complesso che peraltro riesce bene a mettere in campo secondo le caratteristiche dell’avversario che si trova di fronte.

“Credo che il risultato di parità sia giusto – afferma Galfano – a fine gara. Poteva vincere il Modica e potevamo vincere noi. Resta un po’ di rammarico perché nel secondo tempo abbiamo avuto più occasioni da gol. Non è facile fare risultato contro una squadra come il Modica. Complimenti ai rossoblù. Per me il Modica è la squadra favorita”.

Messa in archivio la prima di andata il Modica ha ripreso la preparazione in vista dell’incontro casalingo contro il Giarre, domenica costretta al pareggio interno contro una coriacea Leonxibet, degli ex Angelo Strano, centrocampista, e Kevin Montanaro, attaccante ventenne che lo scorso anno si fece notare nell’undici allenato da Ferrara ma che la società non ha inteso confermare.