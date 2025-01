Il Modica calcio attende il colpo Haris Handzic

Sport

Al giro di boa il Modica rimette le carte a posto. Dopo aver bonificato lo spogliatoio la squadra sembra vivere un clima diverso e comunque più sereno e concentrato per ripartire con il girone di ritorno che si apre al “Vincenzo Barone” ospite la Leonzio che si trova a tre punti dai play out e vivacchia nella speranza di raggiungere quota salvezza. La gara, inizio ore 15,00, sarà arbitrata da Ruggero Alessi della sezione di Palermo.

Mister Ferrara ha messo sotto torchio i suoi con sedute mattutine e pomeridiane per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato e sa che nessuno è disposto a fare concessioni di sorta.

La società, come peraltro tutte quelle che aspirano al titolo finale, si sono mosse sul mercato nella speranza di far quadrare il cerchio del gioco e del rendimento, non badando a spese, proprio adesso all’inizio del girone di ritorno.

Il Modica si è garantito le prestazioni del portoghese Eba Viegas, trentacinquenne laterale alto dal Caldas Sc della Liga 3 del Portogallo (la pratica del tesseramento è un po’ più lunga per via del doppio passaporto dell’atleta): da alcuni giorni di allena con l’undici di Ferrara.

Il colpo del mercato è atteso ad ore. Dalla Sangiustese, squadra di Eccellenza delle Marche, arriverà Haris Handzic (nella foto), 34 anni di nazionalità bosniaca, punta centrale. Nella scorsa stagione dieci gol nella stessa squadra e vanta diverse convocazioni nella nazionale del suo paese. Di lui si dice un gran bene: fisico possente, ottimo calcio di sinistro e capace di impensierire da solo le difese avversarie attesa la stazza posseduta.

La rosa rossoblù è al completo con il rientro ieri sera di Arquin e il recupero di Francofonte, ottima notizia per mister Ferrara, che farà coppia con Neto perfettamente integrato nel centrocampo rossoblù con autorevolezza e chiara visione di gioco. Manca Incatasciato al quale è stato rimosso il tutore al braccio e già si allena con i compagni e l’attaccante Vitelli rimasto a Cosenza a curarsi a motivo di alcuni dolori muscolari ma presto dovrebbe rientrare in sede. I due sono in avanzata fase di recupero.

Il quadro della rosa è ormai definitivo. Il Modica ha l’organico al completo secondo le indicazioni del tecnico, che la società ha soddisfatto, e dovrà adesso dare prova di forza e di continuità di risultati dopo le tre belle vittorie consecutive alle quale si intende dare un seguito per colmare i due punti che dividono il Modica dalla capolista Milazzo.