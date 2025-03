Il Modica calcio battuto in casa dal Milazzo

Sport

Partita da dimenticare per i rossoblù che adesso sono stati agganciati in testa alla classifica proprio dai mamertini

Il Modica non riesce a concretizzare la fuga. E viene ridimensionato da un Milazzo che gestisce la gara con attenzione e poche sbavature e sfrutta al meglio un rigore.

MODICA – MILAZZO 0 – 1

Marcatore: 55’ La Spada (rigore)

Modica Calcio: Pontet, Fragapane (69’ Fragapane), Rossi, Francofonte, Schembari 87’ Cacciola), Cappello, Viegas (85’ Montanaro), Palmisano, Idoyaga, Neto Aldair (63’ Handzic). A Disp: La Licata, Mallia, Messina, Kondila, Triolo. All. Pasquale Ferrara.

Milazzo: Piccioni, Locantro (87’ Iannello), Salvo (65’ Foti), Trimboli, Ozawje, Cassaro, Jantus (70’ Presti), Corso, Giannaula (85’ Diallo), La Spada (89’ Bucolo), Scolaro. A Disp: Morabito, Ferrè, Salamone, Dama. All. Angelo Bognanni.

Arbitro: Giorgio Previdi di Modena

Assistenti: Domenico Cono e Marco Garofalo di Palermo

Il Modica, insomma, perde il big match col Milazzo che, grazie al suo bomber La Spada, coglie il successo ed aggancia i rossoblù al vertice della classifica. Un Modica spuntato recrimina per due traverse colpite nella ripresa ma deve la sconfitta ai suoi errori, in particolare. Primo tempo finito senza reti, anche se al 7′ Trimboli scheggia la traversa con un tiro al volo. Al 21′ ci prova Idoyaga ma il suo tiro lambisce il palo. La svolta al 55′ quando l’arbitro assegna un dubbio calcio di rigore, trasformato da La Spada. Il Modica non reagisce e gli ospiti cominciano la stucchevole serie di perdite di tempo per presunti crampi alle gambe. Al 64′, però, ancora La Spada ci prova con una spettacolare rovesciata che Pontet in volo mette in corner. All’83’ Arquin (pessima la sua prestazione) colpisce la traversa mentre un minuto dopo Idoyaga cade in area ma per l’arbitro non c’è fallo. La seconda traversa rossoblù la colpisce il portiere Pontet con una punizione da centrocampo, poi nei 9′ di recupero solo inutile arrembaggio.