Il Modica calcio conquista i primi tre punti in casa battendo il Giarre

I rossoblù sbagliano prima un rigore e poi la risolvono con Valenca e Savasta. Nella ripresa gli etnei accorciano le distanze

Esordio casalingo vincente per il Modica che al “Vincenzo Barone” supera il Giarre per 2-1 e conquista i primi tre punti casalinghi della stagione, riscattando il pareggio del primo turno contro il Viagrande.

La partita è stata dominata dai rossoblù nella prima frazione di gioco. All’11’, dopo un atterramento in area su Bonanno da parte di Brumat, l’arbitro ha concesso un rigore. L’attaccante Savasta ha provato a sorprenderlo con un “cucchiaio”, ma il portiere del Giarre non si è mosso e ha bloccato la palla. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato tre minuti dopo, al 14′, grazie a Valenca che, di testa, ha insaccato un calcio d’angolo battuto da Maimone. Al 36′, il Modica ha raddoppiato: ancora un colpo di testa, questa volta di Savasta, su un cross perfetto dalla sinistra.