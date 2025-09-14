Il Modica calcio costretto ad accontentarsi di un pareggio a Viagrande contro l’Atletico Catania

Sport

I rossoblù passano in vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa trovano il pari al quarto d'ora

Non era una partita facile. E il risultato lo dimostra. Esordio con un pareggio per il Modica Calcio a Viagrande, contro l’Atletico Catania, al termine di una performance a tratti nervosa. L’undici di Raciti passa nel primo tempo, al 39′, con Belluso e allo scadere rischia il pari per via di un calcio di rigore accordato dall’arbitro agli etnei. Fortuna ha voluto che Romano sia riuscito a parare. Nella ripresa i modicani arretrano il baricentro e l’Atletico ne approfitta al 16′ con Grasso che trova il pari.

