Il Modica calcio di mister Raciti non riesce a carburare e cade ad Avola

I rossoblù che giocavano in trasferta non sono riusciti a rimontare la rete subita al 12' del primo tempo

Risultato negativo per i rossoblù della città della Contea. Un risultato per certi versi inatteso che, in qualche modo, deve cercare di fare rimodulare i piani alla società prima che sia troppo tardi.

AVOLA 1

MODICA 0

Sconfitta amara per il Modica che, nella sua seconda trasferta stagionale, cade ad Avola. I ragazzi di mister Raciti non sono riusciti a rimontare il gol subito al 12′ da Dos Santos, che ha permesso ai padroni di casa di conquistare i tre punti.

Nonostante l’impegno, i rossoblù hanno mostrato difficoltà nel creare occasioni da gol concrete e il risultato finale è rimasto invariato. Con questa sconfitta, il Modica ha collezionato il suo primo insuccesso stagionale e ha ora un bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta in tre partite.