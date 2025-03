Il Modica calcio di scena sul difficile campo dell’Aci Sant’Antonio

Sport

Finale di stagione sempre più incerto. I rossoblù devono puntare a vincere le tre gare che ancora rimangono

Il Modica nonostante le piogge di questi ultimi giorni non ha cambiato il percorso degli allenamenti che mister Ferrara ha condotto con regolare svolgimento sapendo benissimo che un verdetto a punteggio pieno di domenica in casa dell Aci Sant’Antonio non basterà a dare il quid decisivo per decidere la sorte dei rossoblù.

A tre gare dalla fine i risultati di Milazzo, in casa contro la coriacea Avola quarta in classifica ma con tutte le intenzioni di vendere cara la pelle, e di Vittoria che al comunale ospiterà una rognosa Jonica, tutt’altro che salva, daranno argomenti in più di valutazione per capire come andrà a finire questo torneo mai incerto come in questa edizione.

Il Modica corroborato dalla vittoria meritata e convincente contro l’Avola non si pone più limiti nel senso che dovrà disputare due gare fuori (Aci Sant’Antonio e Rosmarino) e una in casa con la Gioiosa, giàsalva, con un unico imperativo: nove punti.

Domenica si troverà davanti un avversario a 25 punti ormai rassegnato a fare i play out e decimato nella formazione. Sono squalificati Di Martino, Genovese, Fichera, Le Mura e Licciardello più qualcheinfortunato. Insomma tutta l’intelaiatura della formazione catanese guarderà la partita dalla tribuna. Senza dover parlare del terreno di gioco: il polisportivo comunale ha un fondo campo buono per piantarepatate, pieno di buche e ciuffi d’erba. Nel Modica mancheranno Palmisano e Cappello, un under. Un turno per entrambi per via della somma di ammonizioni. L’assenza dei due si farà sentire visto che occupano nello scacchiere di Ferrara un ruolo e una funzione determinante per l’economia del gioco rossoblù. E non è finita perché mancheranno Incatasciato e Mollica ancora infortunati.

La direzione della gara è affidata a Salvatore Panariti della sezione di Torino che si avvarrà dell’assistenza di Giuseppe Mangiapane e di Calogero Milioto entrambi della sezione di Agrigento.