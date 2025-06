Il Modica calcio dice addio alla Serie D anche per questa stagione

Sport

I rossoblù battuti 2-0 nella partita di ritorno della finale play off sul campo del Real Normanna

Niente da fare. Un gol per tempo regala al Real Normanna l’accesso in Serie D. Mentre il Modica, anche quest’anno, è costretto a rimandare l’appuntamento con il salto di categoria. E’ finita nel peggiore dei modi la stagione per i rossoblù che sul campo del Real Normanna sono usciti sconfitti con il punteggio di 2-0. I campani hanno segnato quanto bastava, dunque, per ribaltare il 3-2 subito all’andata, domenica scorsa, sul green del Vincenzo Barone. Grande delusione, dunque, nell’entourage rossoblù. La squadra di Ferrara ha cercato di costruire qualcosa soprattutto nella ripresa, quando era ancora sull’1-0, quindi potenzialmente ancora in grado di giocarsela. Poi, è arrivata la doccia fredda del raddoppio campano e per i siciliani più nulla da fare.

