Il Modica calcio doma il Milazzo e da subito si concentra per la prossima sfida di Piedimonte Matese contro L’Aurora Alto Casertano

Le reti di Azzara nel primo tempo e di Cacciola nel secondo consentono di archiviare la pratica mamertina

Continua la favola playoff per il Modica Calcio che chiude la pratica Milazzo con un 2-0 e stacca il biglietto per Piedimonte Matese, dove il 2 giugno affronterà L’Aurora Alto Casertano, per proseguire il percorso verso la Serie D.

Primo tempo che vede il Modica Calcio scendere bene in campo, la formazione di Settineri fa girare bene la palla e tiene il possesso del campo. Al 10’ la prima occasione arriva dai piedi di Palermo servito in modo sublime da un tacco al volo di Savasta, il suo pallone però è troppo alto. Servono 5’ per vedere ancora provarci Azzara ma il suo pallone finisce centrale e facile da parare per Quartarone. Al 19’ arriva il gol del vantaggio rossoblu, punizione dalla sinistra in cui Cacciola finta di calciare e lascia il pallone ad Azzara che manda direttamente in rete al palo più lontano. Il Milazzo reagisce subito e prova ad andare a rete con Isgrò che da pochi passi spara alto. Al 30’ scende in cattedra anche Marino con una grande parata sulla punizione di Gatto. Sul finale arriva il pareggio di La Spada che però si trova in fuorigioco al momento del passaggio e quindi la prima frazione si chiude sul 1-0.

Il secondo tempo inizia subito con un’emozionante parata di Marino su un’altra punizione di Gatto. La risposta del Modica arriva subito con Azzara che mette il pallone in rete ma la bandierina dell’assistente è alzata. Al 10’ ci prova anche Savasta, capocannoniere della squadra, il suo tiro a giro si spegne alto di poco. Ancora Modica in avanti al 15’ con una serie di batti e ribatti che non trova la via della rete sui tiri di Savasta, Strano e Parisi. Al 32’ la grande occasione sulla testa di Parisi che da pochi passi manda alto un pallone al bacio di Strano. Serve un solo minuto per vedere Azzara lanciare a rete Cacciola che si infila a tu per tu con Quartarone e lo trafigge per il 2-0 finale.

“Ogni realizzazione porta con se un’azione corale e un’idea condivisa, non conta chi va in gol ma come giochiamo per arrivare a questo – dichiara Settineri – Oggi è stata una partita di livello, abbiamo fatto 30’ di grandissima qualità sia per ritmo che per idea di gioco. Savasta è un grande attaccante ma serve per fare da raccordo con la squadra, sicuramente i suoi gol li teniamo in serbo per il futuro. Credo che questa squadra abbia fatto risultati importanti, è caduta e si è rialzata con umiltà. Oggi questi ragazzi meritano rispetto, la società e lo staff vanno esaltati per il lavoro che ogni giorno mettono in campo. Ora mi godo la vittoria e da stasera inizieremo a studiare il prossimo avversario”.

Modica Calcio – Milazzo 2-0

Modica Calcio: Marino, Parisi, Ballatore, Strano, Trovato, Diop, Azzara (45’ st Vindigni), Palmisano (38’ st Prezzabile), Cacciola (48’ Yu Suwa), Palermo (30’ st Alfieri), Savasta (40’ st Famà). Panchina: Trovato, Ababei, Vindigni, Yu Suwa, Biondi, Famà, Prezzabile, Alfieri, Agodirin. Allenatore: Alessandro Settineri.

Milazzo: Quartarone, Agolli (34’ st Pitale), Gitto, Bucolo (6’ st Gazzè), Tosolini, Trimboli (31’ st Dama), La Spada, Gatto, Ten Lopez, Isgrò, Scolaro (16’ st Cambria). Panchina: Catelli, Leo, Gazzè, Pitale, Cambria, Insana, Dama, Spaticchia. Allenatore: Gaetano Accetta.

Marcatori: 10’ pt Azzara (Mo), 33’ st Cacciola (Mo)