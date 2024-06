Il Modica calcio è in finale, basta un pari con l’Aurora Alto Casertano

Sport

Le reti di Cacciola e Savasta hanno consentito di sbrogliare una pratica che stava diventando complicata

Le reti di Cacciola nel finale del primo tempo e di Savasta a metà ripresa hanno consentito al Modica calcio di pareggiare i conti con l’Aurora Alto Casertano che era pericolosamente passato al 10′ del primo tempo e poi nei primi minuti della ripresa si era riportato di nuovo in vantaggio grazie a un calcio di rigore. Grazie a una volitiva partita, l’undici di mister Settineri è riuscito a pareggiare i conti e a passare il turno forte dell’1-0 maturato nella gara di andata. Adesso i rossoblù incontreranno in finale il Pompei. Si comincia domenica prossima dal Vincenzo Barone. Saranno due gare, una di andata e una di ritorno. Chi ce la farà, accederà direttamente in Serie D.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA