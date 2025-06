Il Modica calcio è in finale playoff dopo avere annichilito l’Elettra Marconia con il punteggio di 6-0

Sport

Ora la gara con il Real Normanna. Domenica l'andata al Vincenzo Barone

Il Modica Calcio è in finale playoff per il secondo anno consecutivo e per il secondo anno la finale sarà tra una siciliana ed una campana. Finale di 8-0 tra andata e ritorno per i rossoblù che stendono l’Elettra Marconia e si preparano all’ultimo atto di questa stagione.

Buon inizio per gli ospiti che spingono subito sull’acceleratore alla ricerca di un gol che permetta di tornare in partita, gli uomini di Viola pressano alti e provano a farsi vedere dalle parti di Pontet che però può contare su una solida difesa. I padroni di casa escono la testa e si concedono la prima occasione al 15’ quando Cacciola mette una punizione in mezzo e pesca Arquin che di testa centra solo la parte alta della rete. Al 27’ arriva il vantaggio rossoblù con una ripartenza di Arquin che becca in mezzo Idoyaga, l’argentino non deve far altro che spingere il pallone in rete e portare avanti i suoi. Al 35’ lo stesso Idoyaga si mette in proprio, recupera un pallone a centrocampo, parte in contropiede, entra in area e con un bel diagonale batte Asslani per la seconda volta, chiudendo il secondo tempo sul 2-0.

Ripresa che vede solo una formazione in campo, quella guidata da Pasquale Ferrara, che al 7’ va vicina al tris con Schembari che prova a regalarsi una gioia personale ma il suo tiro è lento e facile da parare per Asslani. Al 16’ ancora un’occasione questa volta per Handzic che si inserisce bene in area ma il suo tiro centra il portiere avversario da pochi passi. Al 20’ arriva la perla di Kondila, che recupera un pallone vagante, salta il diretto avversario e batte il portiere sul suo palo di sinistro. Al 32’ c’è ancora tempo per la tripletta di Lucas Idoyaga che batte Asslani di sinistro su assist di Handzic. Solo 6’ più tardi, parte un pallone lungo per Cacciola che si trova in posizione regolare è può correre verso la porta avversaria, solo davanti al portiere non sbaglia e fa 5-0. Gara chiusa al 42’ da Francofonte che ringrazia Idoyaga per l’assist e si inserisce nel taccuino dei marcatori.

Una gara dominata quella del Modica con l’avversario che prova un inizio frenetico ma spegne i motori e si arrende alla superiorità dell’avversario che adesso si prepara a vivere la finale Playoff contro la Real Normanna, prima sfida proprio a Modica, Domenica al “Vincenzo Barone” e ritorno ad Aversa.

MODICA CALCIO – ELETTRA MARCONIA 6-0

Modica Calcio: Pontet (25’ st La Licata), Messina, Rossi, Francofonte, Schembari (15’ st Triolo), Incatasciato (11’ st Kondila), Cappello (6’ st Handzic), Palmisano (21’ st Mallia), Arquin, Idoyaga, Cacciola. Panchina: La Licata, Mallia, Neto, Denaro, Kondila, Handzic, Triolo, Viegas, Fragapane. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Elettra Marconia: Asslani, Sollazzo (1’ st Di Mauro), Bertea, De Palma, Casale, Strumia, Carbone, Galli (18’ st Suglia), Bojang, Martinez, Cirelli. Panchina: Marino, Suglia, Di Mauro. Allenatore: Giuseppe Viola.

Marcatori: 27’ pt Idoyaga (M), 35’ pt Idoyaga (M), 20’ st Kondila (M), 32’ st Idoyaga (M), 38’ st Cacciola (M), 42’ st Francofonte (M)