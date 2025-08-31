Il Modica calcio esordisce nella nuova stagione con una vittoria di rigore

Sport

Contro il Palazzolo la sblocca bomber Savasta dagli undici metri al ventesimo del primo tempo

Il Modica calcio vince alla prima stagionale, nella gara di Coppa, contro il Palazzolo. A sbloccare il risultato è stato Luca Savasta, su calcio di rigore (nella foto), al 20esimo del primo tempo. Per il resto, la squadra di Raciti ha cercato la quadra ma, soprattutto, ha badato a sperimentare quale potrà essere la migliore formazione in vista del campionato di Eccellenza ormai al via, un campionato di Eccellenza che si vuole puntare a vincere senza se e senza ma. Come al solito, splendida risposta da parte del pubblico rossoblù che si attende grandi cose da questa stagione dopo avere fallito per due volte il traguardo del salto di categoria in D alle finali nazionali dei play off.