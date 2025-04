Il Modica calcio gioca l’ultima in casa con la Polisportiva Gioiosa

Sport

I rossoblù sono condannati a vincere per rimanere in testa alla classifica

Chiusura della settimana per il Modica Calcio in vista dell’ultima in casa per il Girone B di Eccellenza contro la Polisportiva Gioiosa. Tutti in campo agli ordini dello staff sotto gli occhi della dirigenza, con lavoro differenziato per Arquin e Fragapane. Questa mattina la rifinitura e sarà tutto pronto per domani, a partire dalle 16, in cui ci si appresta a vivere una grande giornata di sport con l’ultima uscita davanti al pubblico di casa, un evento da condividere con tutta la città dando il massimo in campo e fuori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA