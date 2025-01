Il Modica calcio guarda avanti e pensa a recuperare i 4 punti di distacco che lo dividono dal Milazzo

Sport

Domenica in casa la sfida con il fanalino di coda Città di Misterbianco

Il campionato di Eccellenza, girone B Sicilia, sta cominciando a delineare nuove sintesi. A undici giornate dalla fine si delineare un quadro più esclusivo per la lotta diretta al salto di categoria. Milazzo capolista e Modica inseguitore a quattro punti hanno tutta l’intenzione di porre un argine a due per la conquista della Serie D anche perché il Vittoria è a sette punti dalla vetta e tutto il resto arranca compresa l’implosione dell’Imesi Atletico Catania che adesso lotta per mantenere la categoria, dopo aver cambiato due allenatori.

Il Modica, secondo la visione di Ferrara, domenica a Vittoria ha perduto un ulteriore occasione per incamerare l’intera posta in palio sfuggita per una defaillance difensiva che ha permesso ai locali dipareggiare punti e partita. Un palla passata tra due difensori e una selva di gambe non può tradursi in gol se non c’è disattenzione e calo di concentrazione.

Un episodio che fa il paio con i gol del raddoppio mancati dai rossoblù, prima con Cacciola, una bordata sotto la traversata sventata da Cirnigliaro e poi Schembari che a tu per tu con il portiere ospite manda alle ortiche un gol più facile a farsi che a dirsi.

Il Modica non demorde e va avanti. Domenica il fanalino di coda Misterbianco sarà di scena al “V. Barone”. A Ferrara mancheranno Palmisano, ancora reduce da un infortunio che lo terrà per qualchealtra giornata lontano dai campi di gioco e Susino operato ai crociati il 9 gennaio scorso e quindi stagione finita anzitempo. Il resto sarà recuperato dopo gli acciacchi patiti a Vittoria: Francofonte, Arquin e Viegas hanno sostenuto allenamenti differenziati.