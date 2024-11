Il Modica calcio ha perso lo smalto, in casa con la Leonfortese finisce pari a reti inviolate

Sport

I rossoblù perdono un'altra occasione per balzare in testa alla classifica

Un Modica ridimensionato tra infortuni e squalifiche non riesce a sfondare il muro della difesa della Leonfortese. Il finale di 0-0 non permette ai rossoblu di prendere punti alle dirette avversarie.

Il primo tempo inizia con una buona dose di studio tra le due formazioni che vedono il Modica cercare gli spazi giusti per poter passare in vantaggio, rischiando in qualche occasione di subire il contropiede degli ospiti. Al 26’ la prima vera occasione con Neto che mette una punizione in mezzo cercando Mollica, il difensore schiaccia troppo il pallone e lo manda a lato. Dopo pochi minuti è il turno di Arquin che prova a controllare il pallone in area di testa, questo viene respinto e finisce sui piedi di Idoyaga che prova il tiro e sfiora la traversa. Al 34’ una lunga serie di occasioni per i rossoblu prima con Arquin che mette in mezzo per Vitelli, l’attaccante trova pronta la difesa, palla che va sui piedi di Idoyaga ma è ancora una respinta ad evitare il gol, quindi Schembari da fuori trova una grande parata di Moschella che manda in angolo. Il finale è dunque di 0-0.

Secondo tempo che inizia con una Leonfortese che prova a spingere sull’acceleratore per impensierire la difesa rossoblu. Al 10’ ci prova Fittaioli da fuori con Pontet che blocca il pallone a terra. Dopo due minuti è Vitelli a provare il tiro su un lancio di Arquin, il pallone è troppo incrociato e finisce fuori al secondo palo. Il Modica prova a portare avanti i suoi con una manovra costruita ma la difesa schierata della Leonfortese non permette di far arrivare tiri pericolosi dalle parti di Moschella. Al 40’ la formazione di casa rischia la beffa con La Porta che in area centra Pontet ed evita il vantaggio ospite.

Finale amaro con la squadra di Ferrara che riprenderà gli allenamenti per preparare la trasferta di Avola e uscire da questo periodo sfortunato.

MODICA CALCIO – LEONFORTESE 0-0

Modica Calcio: Pontet, Mollica (41’ st Mollica), Rossi, Rallo, Aldair (13’ st Cacciola), Cappello (36’ st Susino), Schembari (28’ st Kondila), Messina, Arquin, Idoyaga, Vitelli (25’ st Belluso). Panchina: La Licata, Denaro, Mallia, Alecci, Cacciola, Kondila, Triolo, Belluso, Susino. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Leonfortese: Moschella, Baldhe, Coco, Puleo, Russo, Popolo, Cipriano (20’ st Biondo), Villar (23’ st De Luca), Cosendey, Caputa (30’ st La Porta), Fittaioli. Panchina: Russo, Biondo, Contino, De Luca, Favata, La Porta, Manuele, Migneco, San Filippo. Allenatore: Eugenio Lu Vito.