Il Modica calcio inizia già con il piede giusto

Sport

Sette gol nell'allenamento congiunto con il Pro Ragusa. E' l'ultimo test che anticipa la prima gara ufficiale

Un buon Modica Calcio chiude gli allenamenti congiunti prestagione con una vittoria per 7-0 contro il Pro Ragusa. La formazione di Raciti si regala una vittoria con la doppietta di Savasta, che sigla così il suo ritorno in maglia rossoblù, quindi i gol di Belluso, su rigore, Sessa con un bel pallonetto e ancora Brucaletta, Susino e Misseri per chiudere i conti.

Ma le indicazioni più importanti non arrivano tanto dai gol quanto dal gioco che la formazione modicana riesce ad esprimere, con ottime trame di gioco che portano gran parte della rosa a calciare. Un’ottima rotazione tra difesa, centrocampo e attacco che muove la squadra in modo preciso e la guida verso l’area di rigore avversaria, con centrocampisti e attaccanti pronti a far male alla difesa avversaria.