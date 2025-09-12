Il Modica calcio inizia la nuova stagione, a Viagrande la sfida con l’Atletico Catania

Sport

Domenica alle 15,30 prima gara di campionato per i rossoblù

Il grande momento è arrivato. La griglia di partenza sta per aprirsi e il Modica, che ancora una volta vuole essere protagonista del torneo di Eccellenza girone B, intende partire con il piede giusto. Adesso si comincia a fare sul serio.

Filippo Raciti anche quest’anno, dopo tre promozioni di fila in Serie D (Ragusa, Paternò e Athletic Palermo) in quattro anni, intende replicare e il duo Pitino–Gugliotta lo ha sostenuto in tutte le sue scelte facendone un punto di riferimento non solo tecnico ma soprattutto organizzativo. Un mister manager in pieno stile british.

Domenica primo impegno di una certa consistenza. La prima di andata vedrà i rossoblù impegnati al “Francesco Russo” di Viagrande contro l’Atletico Catania 1994 quest’anno affidato ad un tecnico esperto come Angelo Galfano. L’undici del presidente Proto ha smantellato l’impalcatura dello scorso anno per più della metà dell’organico inserendo giovani di talento facendo scendere la media annua a 23 anni.

È formazione ostica. Ha superato la Leonzio nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e intende dare sin da subito un’impronta decisa al suo campionato dopo quello deludentissimo dello scorso anno, atteso l’organico, caratterizzato dal cambio di tre panchine e finita al sesto posto.

Il Modica non nasconde le sue ambizioni. Sulla carta vanta un organico di primissima scelta e assortito in tutti i reparti. Raciti, anzi, ha deciso di sfoltire la rosa dopo la fase di rodaggio – conquista degli ottavi di finale di Coppa Italia e prossimo avversario il Calcio Avola (mercoledì 1° ottobre ore 15.30 ad Avola e gara di ritorno mercoledì 15 ottobre con inizio allo stesso orario): Kondila Alpha Glodi centrocampista classe 2005 sarà ceduto ad una squadra calabra dove attualmente si trova. Folgore di Castelvetrano e Leonzio hanno fatto le loro richieste e stanno alla finestra. Anche il difensore Angelo Denaro, classe 2007, è passato al Pro Ragusa (promozione) visto che con i rossoblù non avrebbe avuto molti spazi per giocare.

Il tecnico catanese è convinto del 3-5-2 collaudato negli anni e guarda caso con gli stessi giocatori che oggi vestono la maglia del Modica.