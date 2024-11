Il Modica calcio ne fa sei al Real Siracusa e si porta a meno uno dalla vetta

Sport

I rossoblù ingranano la marcia giusta sin dall'inizio nella gara del campionato di Eccellenza

Vittoria importante per il Modica Calcio che si regala 6 gol contro il Real Siracusa e riparte con grinta e voglia di lanciare un importante segnale a tutta la categoria.

La prima frazione di gioco inizia subito con la traversa dopo 13 secondi di Cacciola che viene lanciato solo davanti la porta ma centra la traversa. Tutto questo è solo il preludio al gol, al 3’ infatti arriva il vantaggio casalingo con un lancio centrale per Arquin, l’attaccante stoppa egregiamente e a tu per tu con Sparta lo trafigge. Al 12’ arriva subito il raddoppio di Idoyaga con il gol della domenica, un sinistro al volo dalla sinistra che manda il pallone sotto la traversa. Il primo tiro degli ospiti arriva al 15’ con un lancio lungo che salta Rallo e pesca in area Leone, il suo tiro è troppo angolato e finisce fuori. Solo un minuto dopo è Idoyaga a mettere di testa per Vitelli, l’attaccante tira a botta sicura ma trova un difensore pronto a deviare in angolo e a salvare i suoi. Al 24’ i rossoblu calano il tris con Vitelli su un rigore concesso per tocco di mano in area, completando il tabellino che vede protagonisti tutti gli attaccanti.

La seconda frazione che inizia con lo stesso piglio della prima, già al 3’ ci prova Vitelli con una incursione personale ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Servono solo altri due minuti alla squadra di Ferrara per mettere dentro un altro pallone questa volta con la batteria completa degli attaccanti; Idoyaga lancia Arquin che controlla e mette in mezzo ancora per Idoyaga, l’argentino la rimette in mezzo per l’accorrente Vitelli che deve spingerla solo dentro. Al 9’ occasione ospiti con Lorefice che centra il palo su punizione, sul ribaltamento di fronte è Idoyaga a farsi ipnotizzare da Sparta a tu per tu, ma l’estremo difensore nulla può un minuto più tardi sul colpo di testa di Arquin su cross di Francofonte per il 5-0. Al 13’ arriva la sesta bellezza con Idoyaga che mette in mezzo un pallone perfetto battuto a rete da fuori da Francofonte con un tiro teso e preciso. Nei minuti successivi arrivano i gol degli ospiti al 18’ è Marino a regalarsi la gioia del gol, mentre al 40’ è Pontet a mettere dentro il pallone non riuscendo a controllare un retropassaggio di Messina.

“Credo che i ragazzi non vedevano l’ora di scendere in campo dopo domenica scorsa – dichiara Pasquale Ferrara – Eravamo coscienti della nostra forza e della qualità dei nostri attaccanti, non siamo stati bravi la scorsa settimana mentre oggi abbiamo dimostrato di avere una squadra forte e decisiva. Siamo in pensiero per Francofonte ma speriamo che non sia nulla di grave, si è fermato a pochi minuti dalla fine ma quello che conta è che il ginocchio stia bene. Il mio lavoro è quello di far crescere i ragazzi e si cresce solo analizzando e sistemando gli errori”.

MODICA CALCIO – REAL SIRACUSA BELVEDERE 6-2

Modica Calcio: Pontet, Mallia (19’ st Messina), Rallo, Francofonte, Schembari (14’ st Kondila), Incatasciato (12’ st Cappello), Cacciola, Palmisano, Arquin (12’ st Belluso), Idoyaga (15’ st Susino), Vitelli. Panchina: La Licata, Cappello, Messina, Triolo, Mollica, Kondila, Belluso, Susino, Rossi. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Real Siracusa Belvedere: Sparta, Brancato (19’ st Finocchiaro), Di Stefano (12’ st Musumeci), Sillah, Ulma (15’ st Guzzardi), Viaggio, Crisiglione, Lorefice (34’ st Santagnati), Iannotti, Leone (5’ st Marino Giuseppe), Guehi. Panchina: Ruta, Musumeci, Guzzardi, Nicolosi, Sinatra, Santagati, Marino Giuseppe, Finocchiaro, Marino Gabriele. Allenatore: Gaetano Di Mauro

Marcatori: 3’ pt Arquin (M), 12’ pt Idoyaga (M), 24’ pt Vitelli (M), 5’ st Vitelli (M), 11’ st Arquin (M), 13’ st Francofonte (M), 18’ st Marino Giuseppe (R), 40’ st Pontet aut. (R)