Il Modica calcio prepara la sfida con il Vittoria che vale l’accesso alla fase interregionale dei playoff

Sport

Il tecnico Pasquale Ferrara cerca di fare smaltire la delusione per essere arrivati al secondo posto

Inizia una settimana di passione per il Modica. Le celebrazioni al devotissimo San Giorgio che coincidono con la finale regionale dei play off tra l’undici di Ferrara e il Vittoria qualificato dopo aver eliminato l’Avola, c’entrano per una augurale benedizione. Si prevede un’altra domenica da sold out nell’arena del vetusto “Vincenzo Barone” in un replay della stagione scorsa, quando il Modica fu sconfitto nella finale nazionale per il salto in Serie D dal Pompei.

La storia si ripete ma con premesse diverse. Lo scorso anno il Modica beneficiò del salto in quarta serie del Paternò, secondo in classifica (che vinse la coppa Italia nazionale di Eccellenza) e si infilò nella giostra dei play off, oggi il manipolo rossoblù è arrivato secondo, deluso dal torneo appena concluso. Si può serenamente affermare che il campionato prima di averlo vinto il Milazzo lo ha perso il Modica, lasciando al “V. Barone” ben undici punti, perdendo per imperizia gli scontri diretti con la neopromossa in Serie D e non sfondando nei campi di squadre impegnate nei play out e comunque nella bassa classifica.

Adesso il gran derby con il Vittoria. In campionato finì bene: tre punti in casa e un punto al “Cosimo” in una gara che il Modica avrebbe meritato di vincere. I play off hanno una loro filosofia nel senso chenon ammettono errori perché quelli sono irrecuperabili. I rossoblù hanno a disposizione due risultati per timbrare il pass per la fase nazionale: il pareggio o la vittoria.

“La squadra fisicamente sta bene, commenta Pasquale Ferrara, tecnico rossoblù, bisogna un po’ ricreare l’ambiente mentale. Arrivare secondi in quel modo è cosa che va prontamente metabolizzata. C’è unostrascico di delusione che va superato come è giusto che sia. Abbiamo a disposizione due risultati su tre. Noi scenderemo in campo ovviamente per vincere.”

Lei ha assistito a Vittoria- Avola, come ha visto il prossimo avversario della sua squadra?

“A centrocampo e in avanti hanno tanta qualità arricchita da valide alternative in panchina. Il Vittoria si è rinforzato con innesti di valore e ho visto in campo una squadra ben messa. Possiede giocatoriche possono determinare il risultato di una gara. Ma noi saremo pronti a giocarci le nostre carte.”

Il Modica ha potuto contare su una giornata di riposo. Questo secondo lei è un vantaggio?