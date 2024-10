Il Modica calcio pronto alla supersfida con il Vittoria

Sport

Domani al Barone il derby ibleo che potrà dire molto sulle ambizioni di entrambe le squadre

Dopo la supersfida di Coppa Italia, chiusasi con il punteggio di 1-1, Modica e Vittoria tornano a scontrarsi al “Vincenzo Barone” per la quarta giornata del Girone B di Eccellenza. Le due compagini sono appaiate a punteggio pieno in vetta alla classifica con il Milazzo come terza ospite, dopo domenica questo trio potrebbe avere una conformità diversa, con due formazioni che lotteranno fino alla fine per raggiungere i tre punti.

Il tecnico di casa, Pasquale Ferrara, dovrà fare a meno di Palmisano non ancora al meglio ma potrà contare su una squadra sempre più rodata e su un gruppo sempre più coeso, che ha dimostrato carattere e grinta nell’ultima uscita contro un avversario ostico come la Jonica.

“Il gruppo sta bene e si è allenato nel migliore dei modi – dichiara il mister rossoblu – abbiamo dimostrato di essere una squadra unita, nell’ultima uscita contro la Jonica abbiamo giocato una partita di carattere e questa è la base per raggiungere grandi risultati. Giocheremo contro una grande di questo campionato e dovremo essere perfetti, limando tutti gli errori commessi fino a qui nelle gare giocate. Mi aspetto uno stadio pieno con una tifoseria che da sempre è un esempio per tutto l’ambiente, lo vedevo da esterno e lo vivo da allenatore del Modica. Sarò ripetitivo ma so che saranno loro il 12emo uomo in campo”

Di seguito la lista dei convocati per la sfida di domenica 6 ottobre alle 15,30 presso lo stadio “Vincenzo Barone” di Modica:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet

Difensori: Cacciola, Denaro, Mallia, Messina, Mollica, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Cappello, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Maimone, Schembari.