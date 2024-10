Il Modica calcio protagonista del big match di giornata nella sfida casalinga con l’Atletico Catania

Sport

L'allenatore Ferrara suona la carica: "Dobbiamo lasciare alle spalle la gara di Coppa. Siamo una grande squadra e lo abbiamo dimostrato"

Il Girone B di Eccellenza si prepara al big match tra Modica e Imesi Atletico Catania, la sfida più importante di giornata oltre a gare interessanti come quella tra Avola e Vittoria. Le formazioni al vertice continuano la rincorsa ai punti che permetteranno di continuare a lottare fino alla fine per il titolo.

I rossoblu, della Contea, continuano la loro corsa dopo l’eliminazione in coppa. Tornano in campo elementi importanti come Maimone e Incatasciato, così come sarà importante trasformare la rabbia per la sconfitta ai rigori di mercoledì in carisma e agonismo, sopperendo a quelle che potranno essere le stanchezze per un turno infrasettimanale che l’avversario non ha dovuto affrontare.

Al “Barone” arriva una formazione ben costruita e con una buona organizzazione, tra gli ex Trovato, Grasso e Randis, ci sono elementi di alto livello che sicuramente porteranno la formazione catanese a svolgere un campionato di vertice, rendendo questa partita una delle più interessanti di questa stagione.

“Dobbiamo lasciarci alle spalle la gara di Coppa che ci lascia comunque imbattuti – dichiara il mister rossoblu Pasquale Ferrara (nella foto) – Siamo una grande squadra e lo abbiamo dimostrato, ora dobbiamo trasformare la rabbia in determinazione e continuare il nostro cammino, non vediamo l’ora di tornare in campo perché abbiamo fame e tanta. L’avversario di oggi sarà ostico, è una società forte prima che una squadra, sappiamo bene il loro impegno nel calcio e la loro progettualità partendo anche dagli impianti sportivi, poi c’è una squadra forte e ben allenata che va affrontata in campo. Noi abbiamo giocatori importanti, specie in questo calcio che ormai si gioca a sedici”

Di seguito l’elenco dei convocati per la gara delle 15:00 allo Stadio Vincenzo Barone di Modica:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet

Difensori: Cacciola, Cappello, Mallia, Messina, Mollica, Rossi, Triolo

Centrocampisti: Francofonte, Incatasciato, Kondila, Maimone, Palmisano, Schembari