Il Modica calcio punta l’attaccante Ariel

Sport

Sabato primo allenamento congiunto al Barone con il Pro Ragusa

Il tempo delle rappresentazioni pubbliche è auspicabile sia finito. Il Modica targato Filippo Raciti, ricostruito in ogni reparto, è stato presentato in tutte le salse e adesso è arrivato il momento di mettere testa alla Coppa Italia (domenica 31 agosto turno di andata contro il Palazzolo al “V. Barone”) e al campionato il cui inizio è il 14 settembre.

Come si presenta questo torneo 2025/26? Il borsino delle pretendenti per fare il salto in Serie D è piuttosto nutrito, rispetto al blocco di partenza dello scorso anno. Il Vittoria di Campanella innanzitutto. Costruito pezzo per pezzo in ogni reparto per puntare dritto al traguardo finale con giocatori di alta qualità ed esperienza. Il Messana del milazzese Cosimini, con due ex rossoblù in organico Giorgetti e Fragapane, è già squadra tonica (vittoria 3-0 sul Milazzo e 2-2 al D’Alcontres contro la Nuova Igea) con l’attaccante argentino Franchi in grande evidenza. Poi l’Avola di Sirugo che ha lasciato sostanzialmente immutata l’ossatura dello scorso anno, ottimo il rendimento finale della scorsa stagione per i rossoblù siracusani, con l’innesto di calciatori di qualità. In attacco spicca il nome di Dos Santos. Poi come accade in ogni stagione la solita sorpresa che si mischia in mezzo a fare saltare i pronostici della vigilia come è successo lo scorso anno con il Milazzo.

Il Modica, almeno sulla carta, avrà di fronte questi competitor nella scalata all’alta classifica, dopo la nefasta esperienza di due finali nazionali play off perse, ma è indubbio che l’organico necessità di nuovi e importanti ingressi. Solido a centrocampo e in difesa, mostra limiti nel reparto offensivo. Savasta, che ha firmato venerdì pomeriggio alle 14 anche se si allenava da qualche settimana con il gruppo, Belluso e l’under Susino non possono garantire il reparto per l’intera stagione. Sono necessari altri due attaccanti, per il resto altri due juniores, un centrale e un secondo portiere.

Per l’attacco è iniziata la corsa su Valiente Melgarejo Jonathan Ariel (nella foto), 27 anni, punta del Paraguay, la scorsa stagione nel Castelnuovo Vomano, società di eccellenza d’Abruzzo. Squadra arrivata seconda ad un punto dalla vincitrice del torneo il Giulianova. Si porta dietro un bottino di 26 gol. Ci sono pratiche burocratiche da espletare essendo il giocatore tornato in patria e in attesa di una sistemazione in Italia per consentire il permesso. Di lui si dice un gran bene. Ambidestro e abile nel gioco aereo, arriverebbe a Modica con un carico importante di credenziali.

Dieci sono gli juniores (quest’anno in campo la classe 2006/2007) in organico e ce ne vogliono altri due di qualità per i reparti e la panchina. I centrali difensivi rimangono una questione aperta. Il Modica ha gli uomini contati. Mbaye e Intsidis, al netto di soluzioni interne con adattamenti nel ruolo, dovranno sopportare il peso degli impegni di Coppa Italia e campionato per cui sarebbe bene guadarsi attorno (un ritorno di Rossi non sarebbe da scartare e si punta l’occhio su Brugaletta entrambi calciatori di grande esperienza). Al portiere titolarissimo Romano dovrà affiancarsi un secondo guarda pali di esperienza.