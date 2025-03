Il Modica calcio rischia di perdere a Leonforte, ma mantiene la vetta della classifica in coabitazione con il Milazzo

Sport

Magistrale la prestazione di Pontet che ha evitato la capitolazione dei rossoblù in trasferta

Niente da fare. Il Modica, dopo la sconfitta casalinga con il Milazzo, non riesce a decollare. Strappa a malapena un punto sul campo della Leonfortese. Ecco il tabellino:

LEONFORTESE – MODICA 0 – 0

Leonfortese: Moschella, Puleo, Francesco Russo, Popolo, Marco Russo, Lukoki, Giuliano, Fittaioli, Caputa (60’ Gancitano), Corda (60’ Baldeh), Finocchiaro (39′ Contino). A disposizione Tatoli, Lo Porto, De Luca, Adeyemo, La Porta, Lu Vito.

Modica Calcio: Pontet, Cacciola, Rossi, Francofonte (59’ Viegas), Fragapane, Cappello, Neto Aldair (77’ Idoyaga), Palmisano, Handzic, Montanaro (79’ Schembari), Arquin. A disposizione: La Licata, Mallia, Denaro, Messina, Kondila, Triolo.

Arbitro: Giuseppe Asaro di Marsala

Assistenti: Filippo Luca Scannella di Caltanissetta e Pablo Vasques di Siracusa

I rossoblù, dunque, tornano da Leonforte con un punto, ma la prestazione offerta sul campo è stata a dir poco deludente. La squadra di Ferrara ha faticato a creare occasioni da gol e ha rischiato più volte di subire la rete della sconfitta.

La partita è stata caratterizzata da un gioco confuso e impreciso, con errori in fase di impostazione e difficoltà a trovare spazi nella difesa avversaria. L’attacco è apparso sterile e poco incisivo, con l’attaccante Handzic che ha offerto una prestazione particolarmente negativa.

L’unico a salvarsi è stato il portiere Pontet, autore di interventi decisivi che hanno evitato la sconfitta. In particolare, due parate su altrettante occasioni della Leonfortese sono state fondamentali per mantenere inviolata la porta del Modica. Nel finale di partita, la Leonfortese ha trovato la rete del vantaggio, ma l’arbitro ha annullato per fuorigioco. Una decisione che ha scatenato le proteste dei padroni di casa, che avrebbero meritato la vittoria per quanto visto in campo.