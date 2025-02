Il Modica calcio sbanca il Russo di Viagrande, battuto l’Atletico Catania

Sport

I rossoblù si portano a -2 dalla capolista Milazzo

Il Modica calcio sbanca il Francesco Russo di Viagrande e s’impone in danno all’Imesi Atletico Catania in una partita dal valore fondamentale per i rossoblù. Infatti, dopo il pari a reti inviolate del Milazzo, ieri sul campo del Real Siracusa, i rossoblù hanno rosicchiato due punti in classifica ai mamertini e si sono portati a -2 in vista dello scontro diretto che si terrà al Vincenzo Barone tra qualche settimana. Oggi, però, a fare la differenza è stato il gruppo allenato da Pasquale Ferrara che l’ha sbloccata alla fine del primo tempo con Palmisano. Un risultato, come detto, di valore in vista del prosieguo della fase calda della stagione.

