Il Modica calcio si aggiudica il derbissimo ibleo con il Vittoria

Gara avvincente e spettacolare al Barone tra due squadre sicure protagoniste della stagione

MODICA – VITTORIA 3 – 2

Marcatori: pt 18′ Agudiak (V), 32′ Arquin (M), 46′ Belluso (M), st 4′ Idoyaga (M), 34′ Sanchez (V)

Modica Calcio: Pontet, Triolo, Messina (25′ st Cacciola), Mallia (15′ st Mollica), Schembari, Incatasciato (29′ st Kondila), Maimone (20′ st Francofonte), Rossi, Arquin, Idoyaga, Belluso (15′ st Succes).a Disp: La Licata, Cappello, Susino, Vitelli. All. Pasquale Ferrara.

Vittoria FC: Malandrino, Hardes (20′ st Cannarozzi), Diop,Privitera Sanchez (40′ st Sferrazza), Martignetti, Di Giacomo (20′ st Mititelu), Leggio (40′ st Lo Nigro), Agudiak, De Vivo (31′ st Lucarelli), Gueye. A Disp: Cirnigliaro, Simone Rufini, Fiorilla, Iapichino. All. Danilo Rufini.

Arbitro: Marco Cazzavillan di Vicenza

Assistenti: Christian Pino di Barcellona Pozzo di Gotto e Domenico Cono di Palermo.

Il Modica si aggiudica il derby ibleo di Eccellenza con il Vittoria. Match al vertice che si è risolto in favore dei colori rossoblù. Partita bella, avvincente che ha visto di fronte due delle formazioni che erano appaiate in vetta alla classifica insieme col Milazzo. Prima dell’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Amedeo Scifo, tifoso modicano che ogni anno amava acquistare sempre l’abbonamento numero 1, scomparso venerdì scorso.

A passare per primi in vantaggio sono quelli del Vittoria, al 18′, grazie ad una palla messa in area dalla sinistra da Diop che Agudiak intercetta di testa e mette alle spalle di Pontet.

Il Modica si riorganizza e al 32′ coglie il pari con Arquin, bravo a mettere dentro la palla dopo uno scambio millimetrico. al limite dell’area di rigore con Idoyaga. Prima dello scadere del primo tempo, i locali passano, addirittura, in vantaggio, al 46′, sfruttando una punizione dai 25 metri di Maimone sulla quale si avventa di testa Belluso che insacca.

Alla ripresa del gioco il Modica aumenta il vantaggio: al 49′ Idoyaga ubriaca la difesa biancorossa (oggi in divisa gialla) con una serie di slalom e mette alle spalle di Malandrino.

Il Vittoria accorcia al 79′ con un gol fotocopia dello 0 – 1. Stavolta la punizione messa in area viene sfruttata a dovere da Sanchez che sigla il 3-2. All’87’ Arquin di testa batte a colpo sicuro ma Malandrino fa una “paratona” col piede destro e mette in corner. Gli ospiti hanno l’occasionissima al 97′ quando Triolo svirgola un pallone e consente ad Agudiak di presentarsi in area da solo. L’attaccante, però, si fa ipnotizzare da Pontet che riesce a strappargli il pallone prima di calciare.