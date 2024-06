Il Modica calcio si gioca la promozione in Serie D

Sport

Domani gara di andata della semifinale sul campo dell'Aurora Alto Casertano

Inizia la fase più importante per il Modica Calcio dall’inizio della gestione Pitino – Radenza, i due patron hanno da sempre puntato a riportare la formazione rossoblu in categorie importanti come la Serie D e dopo due stagioni si apprestano a vivere la fase nazionale dei playoff.

Nel cammino del Modica arriva l’Aurora Alto Casertano formazione che si è regalata il secondo posto nel suo girone di Eccellenza. Un cammino formato da 23 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, sicuramente numeri da grande squadra e da formazione che va gestita. La sfida inizia questa domenica e si chiuderà a Modica per la formula che prevede andata e ritorno con i rossoblu che non vogliono far conti a prescindere dalla possibilità di giocarsi il tutto per tutto in casa.

I ragazzi capitanati da Vindigni sanno bene che queste sono partite che hanno una storia propria, che esulano dal cammino in campionato e mettono squadre a confronto in gare secche dove la tenuta mentale e fisica sta alla base di tutto. La formazione rossoblu è costruita con elementi di spicco che sanno gestire questi momenti e proprio su questo punta mister Settineri per regalarsi una pagina di storia all’interno di questa società.

“Abbiamo lavorato con il nostro staff per avere quante più informazioni possibili sul nostro prossimo avversario – dichiara il mister rossoblu – Il fatto che stiamo affrontando una squadra di una regione diversa penso debba essere un incentivo a curare tutto nel minimo dettaglio e con il massimo impegno. Il calcio ha una costante che è quella dell’incertezza per cui dobbiamo solo pensare a fare bene noi, nel pieno rispetto dell’avversario, continuando a mettere in mostra quella che è la nostra identità avuta fino ad oggi. L’errore principale sarebbe quello di snaturarci, oggi questo gruppo ha una consapevolezza importante, hanno tutto qualità individuali importanti e oggi sanno metterle a disposizione del collettivo. La sfida tra andata e ritorno ci permette di vedere questa sfida come un primo tempo, siamo arrivati presto qui ad Isernia e di questo ringrazio la società che ci ha permesso di lavorare nel migliore dei modi. Queste sono partite che tutti vorrebbero giocare e questi 180’ ce li dovremo godere al massimo perchè ce lo siamo meritati tutti”.

Di seguito l’elenco dei convocati per la gara di andata di questa fase nazionale playoff:

Portieri: Marino, Trovato N.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cavallo, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano