Il Modica calcio si gioca la stagione in novanta minuti

Oggi sul campo del Real Normanna basterà un pareggio perché si spalanchino le porte della Serie D

In un campionato lungo e ricco di grandi big match si arriva sempre al momento di quella che, inevitabilmente, si prende l’appellativo di partita che vale una stagione. Quelle gare che fanno viaggiare dal paradiso all’inferno o viceversa. Giornate che, comunque vadano, entrano nella storia di un club e che allora speri di scrivere con una penna dorata, perché chi nei posteri possa leggere il grande libro del Modica Calcio possa ricordarlo come un momento magico e indimenticabile.

Così sarà per il Modica Calcio di Mattia Pitino e Danilo Radenza, anni di lavoro incessante e di passione che hanno portato, ancora una volta, a giocare una finale nazionale playoff, una gara divide questo manipolo di uomini dal sogno del grande salto di categoria. Un lavoro incessante fuori e dentro il campo, con una passione smisurata e una voglia di portare la comunità di Modica li dove gli spetta.

Dopo la gara di andata vinta per 3-2 dopo un giro sulle montagne russe, la formazione rossoblù, passata in vantaggio con Cacciola, si è trovata sotto ed è riuscita a ribaltarla fino a portare a casa un vantaggio prezioso in vista della gara di domenica. La formazione di Ferrara si è allenata al “Vincenzo Barone” prima di continuare la preparazione della gara in quel di Napoli. Una gestione che vede lo staff impegnato a gestire forze fisiche e mentali, con l’intenzione di saper gestire quanto di buono guadagnato nelle gare precedenti.

Scopriamo gli uomini che indosseranno la maglia rossoblu in questa domenica allo Stadio Comunale “Augusto Bisceglia” di Aversa, ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Floridia La Licata, Pontet

Difensori: Cappello, Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Triolo, Rossi.

Centrocampisti: Aldair Neto, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Palmisano, Schembari.