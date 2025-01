Il Modica calcio si rafforza con l’arrivo del bosniaco Haris Handzic

Sport

E' un attaccante di caratura internazionale destinato a fare la differenza

Centimetri ed esperienza per il Modica Calcio, all’ombra del castello dei Conti arriva il bosniaco Haris Handzic (nella foto). Attaccante di caratura internazionale, con presenze anche in Europa League.

Il classe ’90, porta con sé un ricco palmares che vanta la tripletta in Polonia, con la maglia del Lech Poznan, ha vinto Campionato, Coppa e Supercoppa di Lega. Così come in Croazia, con la maglia del Hnk Rijeka, ha messo in bacheca Campionato e Coppa.

Molti lo hanno riconosciuto come l’autore di una rimonta in Europa League contro l’Atalanta di Gasperini quando indossava la maglia del Fk Sarajevo. Entrato sul parziale di 2-0 per la Dea, accorciò le distanze con un proprio gol, inserendosi tra Mancini e Toloi, e mise lo zampino su quello del definitivo 2-2.