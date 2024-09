Il Modica calcio subito chiamato al test di maturità

Sport

Dopo il successo esterno di Lentini, i rossoblù ospitano in casa il Mazzarrone, quindi la trasferta di Santa Teresa di Riva e poi il filotto di gare (tre) con il Vittoria

Si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera. Ma nel calcio la massima non vale molto e sempre, ed è una delle ragioni per le quali rende la disciplina sempre più popolare, incerta e attraente. Il Modica, al di là delle massime, ha presentato a Lentini, all’”Angelino Nobile”, le sue credenziali vincendo la prima del torneo e dicendo, senza molta enfasi, che alla fine delle trenta giornate quel primo posto lo vuole conquistare a tutti i costi dopo tre tornei dispendiosi andati a vuoto.

Pasquale Ferrara, un tecnico che ha dimostrato di sapere il fatto suo, dentro e fuori dal campo, è ottimista anche se non tutto ancora fila liscio per il verso giusto. I gol al 27’ di Mallia (che bella scoperta questo giovanissimo modicano della cantera del collegio di Modica Alta) e al 59’ di Pettinato, entrambi su palla inattiva, indicano due cose: che anche i difensori sanno stare sulle prime linee al momento opportuno e che il Modica di questi tempi deve ancora ben oliare la manovra collettiva con un modulo, il tre-quattro-tre, che ha bisogno i suoi tempi, come del resto gli altri che Ferrara muta secondo le esigenze dell’avversario, di maturazione.

La strada comunque è quella giusta e la società non si tira indietro per ingaggiare un centrale di difesa dal pedigree regale come quello di Marco Rossi che ha esordito domenica scorsa a metà nel secondo tempo o pensare di ingaggiare il giovane esterno basso di destra, Mirko Messina, che si sta allenando con il Modica reduce da un brillante campionato lo scorso anno con il promosso Paternò.

Dopo il debutto casalingo, domenica 22 settembre al “V. Barone” contro il Mazzarrone, il Modica avrà un filotto di gare, ben tre con la parentesi della trasferta a Santa Teresa a Riva contro lo Jonica, che lo vedrà in campo contro lo stesso avversario. Quel Vittoria di Rufini, altro candidato al gran salto in Serie D.

Mercoledì 25 settembre alle ore 15,30 ottavi di finale di Coppa Italia: Modica Vittoria.

Domenica 6 ottobre si replica. Quarta giornata di campionato, Modica-Vittoria al “V.Barone” e mercoledì 9 ottobre sempre alle 15,30 ritorno degli ottavi di Coppa Italia con Vittoria–Modica al “Gianni Cosimo” di Vittoria.