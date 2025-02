Il Modica calcio sul campo dell’Imesi Atletico Catania, vietato sbagliare

Sport

Una partita con molti spunti interessanti. Chi incappa in errori rischia di perdere di vista le proprie prospettive

Imesi Atletico Catania – Modica di scena domani al “Francesco Russo” di Viagrande, inizio ore 15.00, arbitra Tommaso Cifra sezione di Latina, è un primo importante punto di snodo per due squadre accomunate da diversi denominatori.

Sette giocatori locali e il tecnico di fresco ingaggio (Alessandro Settineri) sono ex rossoblù e in particolare Maimone e Belluso sono transitati alla corte del patron Proto, non senza polemiche e addi con sbattuta di porta, nel corso di questo torneo. Il dg modicano Marcello Pitino poi è legato da motivi di amicizia e rispetto per la famiglia Proto per il suo glorioso passato di giocatore e poi di direttore sportivo con l’Atletico Catania ai tempi d’oro della Serie C.

La gara quindi ha una vigilia ricca di contenuti che non sono solo agonistici ma anche di rivalsa che metterà vigore ad un incontro che l’Imesi Atletico Catania vuol fare suo per agganciare il lotto play off e dare un senso ad un campionato che la vede piuttosto in ritardo rispetto al potenziale in possesso. Mancheranno il difensore D’Arrigo e l’attaccante Leonardi stoppati dal giudice disciplinare.

Il Modica vuole i tre punti per continuare la corsa sul Milazzo che sinora non ha conosciuto importanti battute di arresto e fa della continuità dei risultati, al di là delle inutili e dannose polemiche tra società, il suo pezzo forte.

Pasquale Ferrara ha lavorato molto questa settimana per alimentare lo spirito agonistico e di concentrazione della squadra rispetto ad uno scontro che nonostante non decisivo inciderà molto sulle ambizioni rossoblù in termini di numeri in classifica, di morale della squadra e di volontà ferrea nel continuare nel cammino intrapreso. Il tecnico rossoblù recupera Palmisano e non Mollica ancora alle prese con un fastidioso infortunio.