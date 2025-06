Il Modica calcio vince la gara d’andata della finale nazionale play off per la promozione in D

Sport

Tutto in bilico, però, con riferimento al match di ritorno visto che si giocherà in Campania ad Aversa

MODICA 3 – REAL NORMANNA 2

Vittoria fondamentale che avvicina il Modica al sogno promozione. Anche se ancora c’è la gara di ritorno dove tutto può accadere. Nell’andata della finale play-off del campionato di Eccellenza, i ragazzi di Modica hanno superato la Real Normanna con un emozionante 3-2 al “Vincenzo Barone”, ponendo le basi per la sfida decisiva che si giocherà ad Aversa domenica prossima.

La partita si è infiammata fin dai primi minuti. Al 3′, Cacciola ha sfruttato un’incertezza difensiva avversaria, insaccando la rete che ha portato in vantaggio il Modica. La Real Normanna ha risposto con un pareggio su un’azione controversa, culminata in un presunto fallo di mano che ha generato non poche proteste. Il rigore (nella foto), al 16’, e’ stato trasformato da Esposito.Gli avversari, però, si sono dimostrati tenaci e al 27′ hanno trovato il secondo gol con un colpo di testa di Di Garofalo. Ma proprio allo scadere del primo tempo, un’autorete di un difensore della Real Normanna ha riportato avanti il Modica, chiudendo la prima frazione sul 2-2.Il secondo tempo ha visto il Modica cercare l’occasione giusta per riprendersi il vantaggio. L’opportunità è arrivata al 72′ con un’azione ben costruita: Idoyaga, servito splendidamente da Cacciola, ha messo a segno il gol del definitivo 3–2.Con questo prezioso risultato, il Modica si prepara ora ad affrontare la partita di ritorno sul proprio campo con un vantaggio importante, determinato a conquistare la promozione.

