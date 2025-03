Il Modica calcio vince una gara difficile sul campo dell’Aci Sant’Antonio

Sport

Tre punti d'oro per i rossoblù che restano in testa alla classifica appaiati al Milazzo

Un calcio di rigore di Cacciola regala tre punti importanti al Modica sull’ostico terreno (anche dal punto di vista tecnico) dell’Aci Sant’Antonio. I rossoblù di Ferrara nel primo tempo sprecano un penalty parato dal portiere etneo ma al 35′ passano con Viegas. Una gioia che si placa quando l’Aci Sant’Antonio pareggia, 7′ dopo, su tiro dal dischetto, con Caltabiano. La partita si mette in salita sia per le condizioni del campo che per l’agguerrita formazione locale che mette tutte le forze in campo e, spesso, tenta di guadagnare tempo con infortuni e crampi vari. Poi il rigore decisivo di Cacciola, all’83’.