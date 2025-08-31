Il Modica calcio vuole surriscaldare il motore

Sport

Con l'arrivo del bomber Bonanno, in vista della gara di Coppa con il Palazzolo, la squadra testerà le proprie potenzialità

Un Modica tonico e molto migliorato rispetto alle prime uscite estive si appresta ad affrontare nel primo turno di Coppa Italia, domenica 31 agosto alle 17 al “Vincenzo Barone”, il Palazzolo.

L’undici di Raciti reduce da un pareggio per uno a uno a Scordia contro la squadra locale, che milita nel campionato di promozione, sembra avere già assunto una fisionomia stabile.

Uno degli ultimi arrivati, Lorenzo Bonaccorso classe 2006, esterno basso e alto dalla primavera del Catania, via Milazzo che lo aveva ingaggiato in estate, sembra offrire al tecnico catanese qualche possibilità più peri poter comporre un quadro dove però ancora manca un attaccante di peso.

La pista che porta all’attaccante paraguaiano Jonathan Ariel Valiente Melgarejo è ancora aperta ma è lunga per problemi legati al transfer in Italia. La società si è guardata attorno. E, intanto, si è assicurata un altro colpo da novanta, quello dell’attaccante palermitano Tommaso Bonanno.

Per il resto Raciti potrà contare su un centrocampo affidabilissimo e una difesa ben registrata e al momento solo Savasta e Belluso, stante che Bonanno è appena arrivato, devono sopportare il peso del reparto avanzato dove il giovane Susino non è ancora in condizione di garantire un livello di prestazione accettabile.

La gara con il Palazzolo di Matarazzo, che ha perso in allenamento congiunto per 2 a 1 a Gela lo scorso 21 agosto, darà ulteriori indicazioni anche se è ancora presto per avere un Modica all’altezza del suo potenziale tecnico. Il Palazzolo ha perso l’attaccante Torres ma ha messo dentro tanta bella gioventù con qualche tassello di esperienza: Leone, Messina e Tabacco. Poi Pratdessus Nicolas al centro della difesa; Ayoub Bennis attaccante di 21 anni e Flavio Lonoce, 25 anni, scuola Juventus.