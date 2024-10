Il Modica chiude la pratica Atletico Catania grazie a Maimone

Calcio

Il forte centrocampista la sblocca nella ripresa e regala altri tre punti alla sua squadra

Ancora una vittoria per il Modica Calcio, di Mattia Pitino e Danilo Radenza, che chiude la pratica Imesi Atletico Catania con il gol di Maimone nella ripresa in una gara lottata per lunghi tratti e che vede le due formazioni più propositive un tempo per parte.

Nella prima frazione Catania più convincente rispetto ai padroni di casa che però hanno la prima occasione al 7’ con Schembari che mette il pallone in mezzo e trova Vitelli, l’attaccante da buona posizione non trova la porta di testa. Al 15’ arriva la prima occasione per gli ospiti con D’Arrigo che prova un tiro-cross dalla parte sinistra del campo, si fa trovare pronto Pontet e chiudere il pericolo. Al 20’ ci prova anche Anastasio da fuori ma il suo pallone è troppo alto e non può impensierire il portiere modicano, sugli sviluppi dell’azione successiva è Grasso ad impensierire maggiormente i sostenitori rossoblu con un tiro da fuori che lambisce il palo. Modica che torna in avanti al 30’ questa volta con un cross in mezzo di Rossi che trova Arquin, il colpo di testa del francese è impreciso e finisce alto. Al 42’ ci prova anche Randis, l’attaccante prova un tiro al volo che finisce lontano dal palo destro difeso da Pontet. Al 46’ brivido per gli spettatori su una punizione di Maimone che batte perfettamente ma tocca solo la parte alta della rete e chiude così le ostilità.

La ripresa inizia con un Modica arrembante, buona occasione di Maimone che al 50’ prova un tiro dalla distanza con il pallone che sfiora il palo destro difeso da Vitale e finisce sull’esterno della rete. Tre minuti più tardi ci prova anche Arquin con un destro al volo da fuori, buona la coordinazione ma il tiro risulta fuori misura. Al 20’ ci prova Anastasio, approfittando di una dormita generale della difesa modicana, il suo tiro da fuori è facilmente bloccato da Pontet. Al 23’ arriva il gol del vantaggio casalingo con una grande partenza di Success che porta il pallone in area e lo prolunga per Maimone, il centrocampista non deve far altro che mettere in rete con il piattone. Al 34’ grande occasione per il nuovo entrato Idoyaga che recupera un pallone importante e prova un sinistro al volo che finisce di poco a lato. Al 40’ doppia occasione per i rossoblu di casa con Success che si mette in proprio in una lotta contro Vitale, i suoi due tiri dalla sinistra trovano due miracoli del portiere avversario. Al 45’ ancora una punizione di Maimone che finisce sull’esterno della rete dando l’impressione del gol a tutto lo stadio.

Finale importante per il Modica che mantiene la vetta della classifica insieme al Milazzo e prosegue il suo cammino, con un rullino di marcia importante.

“Sono contento della prova di questi ragazzi, le vittorie di un torneo passano anche da gare come questa contro avversari di alto blasone quali l’Atletico Catania – dichiara mister Pasquale Ferrara a fine partita – È stata una gara combattuta e lo sapevamo, incontravamo una delle migliori difese di questo campionato e non era dato per scontato trovare la via del gol, ci siamo riusciti e siamo felici. Adesso dobbiamo mantenere alta la concentrazione, domenica andremo ad affrontare la Nebros in una gara che riteniamo davvero ostica, quindi dovremo subito tornare concentrati e pronti a nuove sfide”

MODICA CALCIO – IMESI ATLETICO CATANIA

Modica Calcio: Pontet, Mollica, Rossi (15’ st Cacciola), Francofonte, Schembari, Mallia (11’ st Success), Maimone, Palmisano, Arquin, Belluso (25’ st Incatasciato), Vitelli (21’ st Idoyaga). Panchina: La Licata, Cappello, Incatasciato, Cacciola, Triolo, Susino, Kondila, Success, Idoyaga. Allenatore: Pasquale Ferrara

Imesi Atletico Catania: Vitale, Trovato, Godino, Anastasio, Amante (30’ st Botchwey), D’Arrigo (34’ st Diallo), Sakho, Grasso, Randis, Leonardi, Zanella. Panchina: Busa, Martins, Rimmaudo, Botchwey, Rechichi, Bertolo, Diallo, Garofalo, Maiorano. Allenatore: Natale Serafino.

Marcatori: 23’ st Maimone (M)