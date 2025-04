Il Modica gospel choir si esibirà assieme all’Oslo community choir

Spettacoli

Il prestigioso appuntamento è in programma il 30 aprile al teatro Garibaldi

Un evento musicale di portata internazionale è pronto ad emozionare la provincia di Ragusa. Il Modica Gospel Choir e l’Oslo Community Choir saranno insieme in un concerto congiunto che si terrà martedì 30 aprile nel prestigioso Teatro Garibaldi di Modica.L’Oslo Community Choir, un rinomato coro cristiano proveniente dalla Norvegia, composto da talentuosi cantanti della zona di Oslo, è stato fondato nel 2008 da Martin Alfsen, compositore, arrangiatore, produttore e direttore di coro di fama internazionale. La sua guida ha portato il coro a cimentarsi in progetti ambiziosi e di grande impatto, tra cui: una versione contemporanea e innovativa di The Young and Soulful Messiah di Handel; Song Of Freedom, un toccante omaggio a Nelson Mandela; Stjerneskinn (Starshine), una suggestiva nuova messa firmata dallo stesso Martin Alfsen; A Gospel Celebration, un acclamato album gospel registrato con Reflex e la talentuosa Ingrid Arthur.