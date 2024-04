Il Modica ne fa sei al Misterbianco, play off sempre più vicini

Calcio

Il patron Pitino: "Siamo evidentemente in salute e questo non era affatto scontato"

Un Modica schiacciasassi chiude la pratica Misterbianco con un netto 6-1 che vede i rossoblu mettere a segno la terza vittoria consecutiva con i playoff che si avvicinano sempre di più.

Primo tempo che vede in campo un Modica scoppiettante, dopo soli 4’ la prima occasione è un angolo di Azzara deviato dalla difesa che quasi finisce in porta. Dagli sviluppi dell’angolo successivo arriva la testa di Diop che spedisce il pallone prima sul palo poi in rete. Servono appena 5’ per il raddoppio, sempre un angolo battuto da Savasta, al centro trova Palermo pronto a sparare il pallone in rete con un pallone teso e imparabile. Al 23’ arriva il gol di Cacciola che ribatte in rete il palo di Savasta, in questa occasione però la bandierina del guardalinee è alta e quindi si resta sul 2-0. Bastano appena un paio di minuti per sentire il “Vincenzo Barone” esultare, questa volta è Savasta a girare in rete un ottimo assist di un super Ballatore. La prima vera occasione ospite arriva al 36’ con un tiro da fuori di Sinatra, Marino prima devia sul palo e poi blocca la sfera. Al 40’ c’è ancora tempo per il 4-0 finale con Ballatore che si mette in proprio e arriva a ridosso della porta, mette il pallone in mezzo e propizia la rete di Palmisano.

Nella ripresa il Modica torna con un Palmisano in meno ed un Prezzabile in più. Al 4’ è subito 5-0 con il gol di Savasta imbeccato da Cacciola che stoppa magistralmente un pallone di Strano ed entra in area, mette in mezzo per il bomber modicano che solo deve solo metterla dentro. Al 13’ ottimo cross di Famà sul quale si avventa Savasta ma trova pronto Genovese a fermare tutto. Al 16’ grande punizione di Azzara e grande risposta di Genovese, per sprazzi di grande calcio. Al 20’ arriva il gol di Azzara con un grande diagonale, ma la bandierina dell’assistente è alzata e quindi si resta sul 5-0. Al 25’ è Famà a mancare il gol per una questione di centimetri, Azzara si invola verso la porta e la mette dentro ma l’attaccante la spara alta, sugli sviluppi della ripartenza arriva il gol di Scapellato che mette in rete il gol della bandiera. Il Modica riparte da centro campo ed è Cacciola a provare il tiro dalla distanza che trova ancora il gol del 6-1 finale.

“Siamo evidentemente in salute e questo non era affatto scontato – dichiara il patron Mattia Pitino – dal 6 febbraio siamo ripartiti con la stessa convinzione di inizio campionato, continuare a lavorare e provarci fino alla fine perchè i verdetti vanno visti solo a fine stagione. Questi ragazzi, nei momenti più difficili hanno saputo incassare le critiche, ora stanno lavorando e hanno dimostrato di reagire da professionisti e si meritano gli elogi e le soddisfazioni che si stanno prendendo. Voglio ringraziare mister Settineri e il preparatore atletico Privitera per il loro lavoro se oggi siamo vicini ai playoff il grande merito va anche a loro. Mi auguro senza dubbio che il prossimo anno saremo ancora con loro. Voglio complimentarmi con l’Enna per la vittoria di questo girone e per la loro promozione, complimenti quindi alla società e alla città”.

Modica Calcio – Misterbianco 6-1

Modica Calcio: Marino, Parisi (11’ st Vindigni), Ballatore (20’ st Biondi), Strano, Trovato (11’ st Famà), Diop, Azzara (30’ st Cicero), Palmisano (1’ st Prezzabile), Cacciola, Palermo, Savasta. Panchina: Basso, Vindigni, Ababei, Alfieri, Prezzabile, Biondi, Cicero, Famà, Agodirin. Allenatore: Alessandro Settineri.

Misterbianco: Caruso (1’ st Genovese), Viaggio, Di Stefano, Basile, D’Arrigo, Coniglio, Scapellato, Lorefice (5’ st Finocchiaro), Milazzo (40’ st Marletta), Sinatra, Nicosia (1’ st Maesano). Panchina: Genovese, Isola, Finocchiaro, Torrisi, Lanzafame, Marletta, Sciacca, Maesano. Allenatore: Nello Scire

Marcatori: 5’ pt Diop (Mo), 11’ pt Palermo (Mo), 25’ pt Savasta (Mo), 40’ pt Palmisano (Mo), 4’ st Savasta (Mo), 25’ st Scapellato (Mi), 27’ st Cacciola (Mo)