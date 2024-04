Il modicano Enzo Cavallo eletto nel consiglio nazionale dell’Unitre

Attualità

Prestigioso riconoscimento: "Incarico tanto qualificante quanto impegnativo"

Ha avuto luogo oggi a Torino l’assemblea nazionale dell’Unitre che ha, fra l’altro, proceduto alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Piercarlo Rovera è stato confermato nella carica di presidente nazionale dell’associazione mentre il presidente della sede Unitre di Modica, Enzo Cavallo (nella foto), è stato eletto nel consiglio nazionale e, insieme al collega della sede di Castelvetrano, Giuseppe Ancona, rappresenterà la Sicilia per il triennio 2024-2027 presso la sede centrale di Torino. Quella di Cavallo è stata una candidatura nata all’ultimo momento per volontà di buona parte del consiglio direttivo.