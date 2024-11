Il mondo del basket della provincia di Ragusa piange la scomparsa di Giovanni Raimondo

Società

Era nato a Scicli nel 1946. Persona conosciuta e apprezzata da tutti

Muore Giovanni Raimondo. E’ stato grande appassionato di basket, prima ha giocato e poi ha ricoperto il ruolo di arbitro, sino a quello di coordinatore a livello locale. Scicli perde un pezzo della propria storia legata allo sport. Era nato a Scicli nel 1946. E’ morto all’ospedale di Modica. Ha abitato per un periodo, con la famiglia, a Brescia. Ma non ha mai perso la passione per la palla spicchi. Ha iniziato fin da giovanissimo a calcare il parquet della palestra di via Bixio. Assieme a lui tanti giovani cestisti che diventarono successivamente arbitri anch’essi da Giovanni Carpentieri a Giovanni Valenti a Santo Vanasia sino ad arrivare a Carmelo Lacagnina. I primi tre non sono più in vita mentre di quella vecchia guardia di arbitri erano rimasti proprio Giovanni Raimondo e Carmelo Lacagnina che vive a Roma. Nonostante la sua malattia legata a seri problemi di cuore, coltivava la sua grande passione per il basket. Al grande amore per la pallacanestro, ha accompagnato anche quello per il volo con mezzi ultraleggeri.

