Il movimento Indipendenza di Gianni Alemanno si struttura anche in provincia di Ragusa

Politica

Mannelli e Galfo sono stati nominati coordinatori provinciali

Di intesa con il segretario nazionale Gianni Alemanno (nella foto), il coordinatore del Movimento Indipendenza per la Sicilia Orientale, Salvo Pace, comunica di avere provveduto a nominare Massimiliano Mannelli e Alessandro Galfo, quali coordinatori provinciali di Ragusa, Giuseppina Rizzo, quale vice coordinatrice provinciale nonché presidente del Circolo Territoriale di Vittoria e l’avvocato Donato Grande quale presidente del Circolo Territoriale di Ragusa.

Anche in Sicilia, quindi, si consolida la struttura del nuovo movimento politico adesso presente in tutte le sue province. Nelle prossime settimane, è prevista, in data che deve essere ancora definita, la presenza di Gianni Alemanno in Provincia di Ragusa per un incontro con dirigenti e militanti.