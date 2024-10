Il Nordic walking fa tappa a Ragusa

Sport

Domani, maltempo permettendo, il ritrovo in piazza Libertà e poi l'itinerario per conoscere al meglio la città

ll Nordic Walking fa tappa a Ragusa grazie ai referenti locali Antonella Vargetto e Giorgio Vaiana, istruttori federali scuola italiana Nordic Walking. Si tratta di uno sport completo che consente di allenare quasi tutti i muscoli del corpo e di mantenere il peso forma. Aiuta l’apparato cardiovascolare e respiratorio, allenta lo stress, aumenta la forza muscolare e la coordinazione. La scuola italiana di Nordic Walking (Sinw) con il progetto “Cammino l’Italia” intende unire idealmente in un grande abbraccio l’Italia attraverso una staffetta in cammino con bastoncini a passo di Nordic Walking, valorizzando il territorio e promuovendo nuovi o storici percorsi; incontri tra le associazioni e i camminatori. La nuova edizione attraverserà il Paese in 36 tappe tra le quali la Route #31 che si terrà a Ragusa domani, domenica 20 ottobre, alle 9,30, con ritrovo in piazza Libertà. Il percorso, maltempo permettendo, prevede la partenza dal centro storico di Ragusa, costeggiando la Vallata Santa Domenica, di particolare interesse naturalistico, storico e archeologico, nella quale sono presenti latomie del ‘700 realizzate per l’estrazione della pietra. Arrivo quindi a Ragusa Ibla, percorrendo strette e caratteristiche stradine fino alle vie principali del borgo, ricco di antichi palazzi nobiliari e chiese di architettura barocca. Giunti ai Giardini Iblei, parco monumentale ricco di fiori e piante ornamentali che ospita al suo interno tre edifici religiosi di particolare interesse storico, i partecipanti godranno di una magnifica vista sulla vallata del fiume Irminio. Accanto all’ingresso dei Giardini si trova il portale antico di San Giorgio in stile gotico, XII secolo. Sarà possibile quindi fare una sosta e accedere ai vari punti di ristoro pubblici.

Poi ripresa del percorso fino al raggiungimento del sentiero per la vallata San Leonardo. Qui il paesaggio cambia, lasciando le strade urbane ci si immerge in una rigogliosa vegetazione che copre l’intera vallata attraversata dal torrente e dalla quale si può ammirare un suggestivo scorcio di Ragusa Ibla. Risalita quindi verso l’antica via dei Mulini fino a raggiungere così nuovamente Ragusa per la fine del percorso .