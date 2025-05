Il nuovo Consiglio provinciale a Ragusa, Cugnata (Forza Italia): “Un’occasione utile per il centrodestra nella sua interezza al fine di avviare un percorso da perpetuare su tutto il territorio ibleo”

Attualità

Le prospettive e le indicazioni per il futuro politico della coalizione

“La prima seduta del nuovo consiglio provinciale ci fornisce lo spunto per una serie di riflessioni”. Lo dice il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata (nella foto), dopo avere rivolto, a palazzo di viale del Fante, gli auguri di buon lavoro al consigliere provinciale forzista, Samuele Cultrera, e, naturalmente, alla presidente Maria Rita Schembari e al vicepresidente Peppe Cassì per l’avvio di questo nuovo percorso.

“Finalmente – chiarisce Cugnata – i partiti ricominciano a tracciare la strada politica nei vari Comuni e, aspetto ancora più rilevante, a palazzo della Provincia. Dove, per dirla tutta, il centrodestra è la casa comune di questo percorso politico. Il mio auspicio è che questo modello possa essere punto di riferimento anche per il futuro, alla luce delle numerose altre sfide elettorali che ci attendono. L’auspicio, dunque, è che da Acate a Ispica si possa dialogare la stessa lingua, con un centrodestra compatto nella sua interezza e in grado di intercettare sempre di più i bisogni dei territori. Da oggi mi auguro che possano essere sempre di più i partiti a tracciare le linee politiche, favorendo il dialogo in tutti i Comuni del territorio. Forza Italia, così come è accaduto con la candidatura della Schembari, si adopererà per individuare i presupposti affinché si possa sempre più operare in questo modo. E’ opportuno che il centrodestra, e lo ribadisco nella sua interezza, possa intestarsi questa nuova dimensione politica”.

