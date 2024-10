Il parco delle auto circolanti in provincia di Ragusa è sempre più vecchio

Attualità

L'età media è pari a 13 anni e 8 mesi

Il parco circolante in provincia di Ragusa è sempre più vecchio tanto che, secondo un’analisi di Facile.it, l’età media delle auto che viaggiano sulle sue strade è arrivata a settembre 2024 a 13 anni e 8 mesi, addirittura il 3,4% in più rispetto ad un anno prima. A livello regionale, l’età media delle autovetture è pari a 13 anni e 6 mesi, valore che fa guadagnare alla Sicilia il quarto posto in Italia per anzianità. Analizzando i dati a livello provinciale emerge che le auto più “vecchie” circolano a Enna, dove a settembre 2024 l’età media era pari a 15 anni e 5 mesi, seguite da quelle di Caltanissetta (14 anni e 3 mesi) e Agrigento (13 anni e 11 mesi). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Catania (13 anni e 10 mesi), Ragusa (13 anni e 8 mesi), Messina (13 anni e 7 mesi) e Trapani (13 anni e 5 mesi). Siracusa e Palermo, a pari merito, sono risultate essere le aree della Sicilia dove circolano le auto più “giovani” (12 anni e 11 mesi).

