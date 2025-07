“Il passaggio del sindaco di Ragusa a Forza Italia? Operazione di camouflage”

Politica

Il consigliere comunale dei Cinque Stelle Sergio Firrincieli invita gli alleati che ora con imbarazzo siedono in giunta a rispettare sino in fondo il patto con gli elettori

“Il passaggio di Cassì a Forza Italia? Un’altra operazione di camouflage. Solo ed esclusivamente per raggiungere un risultato”. Lo dice il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli (nella foto), facendo riferimento agli ultimi posizionamenti politici del primo cittadino.

“Cassì – afferma l’esponente pentastellato – si è mascherato da civico per poter essere eletto al secondo mandato. Ora si traveste da moderato quando invece la sua vera natura è di destra e molto presto i nuovi alleati, i nuovi compagni di partito, scopriranno che non è un uomo con cui si possa fare squadra poiché, piuttosto, è quello che richiede sempre la palla per poter andare a fare canestro. Poiché nella sua visione c’è lui e solo lui. Stiamo parlando di un camouflage di cui, oggi, amaramente si rendono conto i suoi compagni di campagna elettorale. Magari ingenuamente si erano fidati e pensavano che mai avesse optato per il passaggio in un partito”.